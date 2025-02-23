Росія може готувати ракетний удар по Україні 24 лютого, — Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов припускає, що Росія може завдати ракетного удару по Україні завтра. Це пов'язано з третьою річницею повномасштабного вторгнення.

Про це Буданов сказав у коментарі журналістці після форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого, передають Новини.LIVE.

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Третя річниця повномасштабного вторгнення

Іноземна журналістка запитала у Буданова після форуму, чи планує Росія атакувати Україну в третю річницю повномасштабного вторгнення.

"Про можливий ракетний удар, ви про це? Цілком можливо", — відповів він.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього форуму Буданов висловився щодо термінів завершення війни. На його думку, це можливо вже цього року, оскільки Росії треба "перепочинок".

Також він розповів, що 50% потреб Росії у боєприпасах задовольняє Північна Корея. Також КНДР постачає гаубиці та РСЗВ.