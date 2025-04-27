В разведке Британии рассказали, как Россия вербует иностранцев на войну против Украины

Военный из Северной Кореи, который воевал на стороне РФ против Украины и попал в плен ВСУ. Фото: Зеленский/Telegram

В британской разведке рассказали, как Россия вербует иностранцев в свою армию для участия в полномасштабной войне против Украины. По данным разведки, вербовка Россией иностранцев происходят несистемно.

Соответствующий анализ Минобороны Великобритании опубликовало в соцсети X.

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По информации оборонного ведомства Британии, в период с апреля 2023 года по конец мая 2024 года для участия в полномасштабной войне против Украины Россия набрала более 1500 иностранных граждан.

Отмечается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из стран Южной и Восточной Азии (771 человек). Далее следуют бывшие советские республики (523 человека) и Африка (72 человека).

В британской разведке предполагают, что вербовка иностранных граждан в ряды ВС РФ происходит в основном несистематично. Кроме того, большинство присоединяются к российской армии из-за финансовых стимулов и потенциальной возможности получения гражданства России.

"Скорее всего, многих иностранных граждан набирают именно через Москву благодаря высоким бонусам за подписание контрактов и относительной международной доступности города", — отмечают в разведке Британии.

А также добавляют, что иностранцы почти наверняка составляют незначительную долю от общего количества новобранцев ВС России, при этом основной акцент делается на набор внутри страны.

"Однако определенный набор иностранных граждан почти наверняка будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Поскольку Россия сохраняет текущую стратегию вербовки, направленную на восполнение значительных потерь на поле боя без прибегания ко второй волне мобилизации", — подытожили в разведке Британии.

Перевод сообщения Минобороны Британии/X

Напомним, что в январе 2025 года, украинские защитники взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Кроме того, недавно в Донецкой области воины ВСУ взяли в плен африканского наемника.