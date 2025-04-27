У розвідці Британії розповіли, як Росія вербує іноземців на війну проти України

Військовий з Північної Кореї, який воював на боці РФ проти України й потрапив у полон ЗСУ. Фото: Зеленський/Telegram

У британській розвідці розповіли, як Росія вербує іноземців до своєї армії для участі у повномасштабній війні проти України. За даними розвідки, вербування Росією іноземців відбуваються несистемно.

Відповідний аналіз Міноборони Великої Британії опублікувало у соцмережі X.

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За інформацією оборонного відомства Британії, у період з квітня 2023 року по кінець травня 2024 року для участі у повномасштабній війні проти України Росія набрала більш ніж 1500 іноземних громадян.

Зазначається, що найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа). Далі слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

У британській розвідці припускають, що вербування іноземних громадян до лав ЗС РФ відбувається здебільшого несистематично. Крім того, більшість долучаються до російської армії через фінансові стимули та потенційну можливість отримання громадянства Росії.

"Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста", — зазначають у розвідці Британії.

А також додають, що іноземці майже напевно становлять незначну частку від загальної кількості новобранців ЗС Росії, при цьому основний акцент робиться на набір всередині країни.

"Проте певний набір іноземних громадян, майже напевно, триватиме в середньостроковій перспективі. Оскільки Росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на заповнення значних втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації", — підсумували у розвідці Британії.

Переклад повідомлення Міноборони Британії/X

Нагадаємо, що у січні 2025 року українські захисники взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Крім того, нещодавно у Донецькій області воїни ЗСУ взяли в полон африканського найманця.