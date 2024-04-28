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Бригаде "Азов" нужны проектные менеджеры — какие условия работы и сколько будут платить

28 апреля 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает проектным менеджерам
Бойцы "Азова". Фото: azov.pro
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназа "Азов" ищет проектного менеджера. На этой должности можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 26 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности проектного менеджера в полку "Азов"

Проектный менеджер должен:

  • вести проекты Azov One;
  • контролировать существующие проекты и сотрудничать с командами;
  • отчитываться руководству о предыдущих проектах и прогнозированиях, предоставлять команде рекомендации касательно работы на следующие кварталы;
  • устанавливать время совещаний, напоминать о текущих задачах;
  • общаться с партнерами и донорами на всех этапах реализации проектов;
  • сотрудничать с производителями и компаниями, предоставляющими физические вознаграждения.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность проектного менеджера, обязательно должен иметь:

  • опыт работы проектным менеджером или топ-менеджером;
  • высокие навыки самоорганизации и управления, письменной и устной коммуникации;
  • опыт коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями.

Также кандидат должен вести проекты и давать по ним отчет, знать последние тренды методов и инструментария взаимодействия команды, английский для письменного и устного общения, владеть диджитальными инструментами для работы команды и понимать специфику работы благотворительной организации.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;
  • военную службу по мобилизации или контракту в рядах Национальной гвардии Украины, что предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;
  • службу в городе Киеве;
  • возможность развития.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаду спецназначения "Азов" нужен ивент-менеджер, который будет организовывать мероприятия, отвечать за сотрудничество с волонтерами и общественными организациями, находить площадки для проведения аукционов и так далее. Такому специалисту обещают зарплату до 28 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что полк "Азов" ищет операционных сестер. Кандидатки на эту должность должны быть со средним медицинским образованием и иметь опыт работы по специальности. За месяц работы будут платить до 120 тысяч гривен.

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