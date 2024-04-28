Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает проектным менеджерам

Бойцы "Азова". Фото: azov.pro

Бригада спецназа "Азов" ищет проектного менеджера. На этой должности можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 26 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности проектного менеджера в полку "Азов"

Проектный менеджер должен:

вести проекты Azov One;

контролировать существующие проекты и сотрудничать с командами;

отчитываться руководству о предыдущих проектах и прогнозированиях, предоставлять команде рекомендации касательно работы на следующие кварталы;

устанавливать время совещаний, напоминать о текущих задачах;

общаться с партнерами и донорами на всех этапах реализации проектов;

сотрудничать с производителями и компаниями, предоставляющими физические вознаграждения.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность проектного менеджера, обязательно должен иметь:

опыт работы проектным менеджером или топ-менеджером;

высокие навыки самоорганизации и управления, письменной и устной коммуникации;

опыт коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями.

Также кандидат должен вести проекты и давать по ним отчет, знать последние тренды методов и инструментария взаимодействия команды, английский для письменного и устного общения, владеть диджитальными инструментами для работы команды и понимать специфику работы благотворительной организации.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;

военную службу по мобилизации или контракту в рядах Национальной гвардии Украины, что предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;

службу в городе Киеве;

возможность развития.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаду спецназначения "Азов" нужен ивент-менеджер, который будет организовывать мероприятия, отвечать за сотрудничество с волонтерами и общественными организациями, находить площадки для проведения аукционов и так далее. Такому специалисту обещают зарплату до 28 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что полк "Азов" ищет операционных сестер. Кандидатки на эту должность должны быть со средним медицинским образованием и иметь опыт работы по специальности. За месяц работы будут платить до 120 тысяч гривен.