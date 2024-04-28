Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает проектным менеджерам

Бригаде "Азов" нужны проектные менеджеры — какие условия работы и сколько будут платить
Бригада спецназа "Азов" ищет проектного менеджера. На этой должности можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 26 апреля.
Что входит в обязанности проектного менеджера в полку "Азов"
Проектный менеджер должен:
- вести проекты Azov One;
- контролировать существующие проекты и сотрудничать с командами;
- отчитываться руководству о предыдущих проектах и прогнозированиях, предоставлять команде рекомендации касательно работы на следующие кварталы;
- устанавливать время совещаний, напоминать о текущих задачах;
- общаться с партнерами и донорами на всех этапах реализации проектов;
- сотрудничать с производителями и компаниями, предоставляющими физические вознаграждения.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять должность проектного менеджера, обязательно должен иметь:
- опыт работы проектным менеджером или топ-менеджером;
- высокие навыки самоорганизации и управления, письменной и устной коммуникации;
- опыт коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями.
Также кандидат должен вести проекты и давать по ним отчет, знать последние тренды методов и инструментария взаимодействия команды, английский для письменного и устного общения, владеть диджитальными инструментами для работы команды и понимать специфику работы благотворительной организации.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;
- военную службу по мобилизации или контракту в рядах Национальной гвардии Украины, что предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;
- службу в городе Киеве;
- возможность развития.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, в бригаду спецназначения "Азов" нужен ивент-менеджер, который будет организовывать мероприятия, отвечать за сотрудничество с волонтерами и общественными организациями, находить площадки для проведения аукционов и так далее. Такому специалисту обещают зарплату до 28 тысяч гривен.
Также мы сообщали о том, что полк "Азов" ищет операционных сестер. Кандидатки на эту должность должны быть со средним медицинским образованием и иметь опыт работы по специальности. За месяц работы будут платить до 120 тысяч гривен.
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