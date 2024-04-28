Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує проєктним менеджерам

Бійці "Азову". Фото: azov.pro

Бригада спецпризначення "Азов" шукає проєктного менеджера. На цій посаді можна заробити від 25 до 28 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 26 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки проєктного менеджера в полку "Азов"

Проєктний менеджер мусить:

вести проєкти Azov One;

контролювати існуючі проєктів та співпрацювати з командами;

звітувати керівництву про попередні проєкти та прогнозування, надавати команді рекомендації щодо роботи на наступні квартали;

встановлювати час нарад, нагадувати про поточні задачі;

комунікувати з партнерами та донорами на всіх етапах реалізації проєктів;

співпрацювати з виробниками та компаніями, що надають фізичні винагороди.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду проєктного менеджера, обов'язково повинна мати:

досвід роботи проєктним менеджером або топ-менеджером;

високі навички самоорганізації та управління, письмової та усної комунікації;

досвід комунікацій з бізнесами та благодійними організаціями.

Також кандидат має вести проєкти та надавати по них звіт, знати останні тренди методів та інструментарію взаємодії команди, англійську мову для письмового та усного спілкування, володіти діджитальними інструментами для роботи команди та розуміти специфіку роботи благодійної організації.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 28 тисяч гривень;

військову службу за мобілізацією або контрактом у лавах Національної гвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах;

службу в місті Києві;

можливість розвитку.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у бригаду спецпризначення "Азов" потрібен івент-менеджер, який організовуватиме заходи, відповідатиме за співпрацю з волонтерами та громадськими організаціями, знаходитиме майданчики для проведення аукціонів тощо. Такому фахівцю обіцяють зарплату до 28 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що полк "Азов" шукає операційних сестер. Кандидатки на цю посаду повинні бути із середньою медичною освітою та мати досвід роботи за фахом. За місяць роботи платитимуть до 120 тисяч гривень.