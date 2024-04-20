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"Азову" потрібні організатори заходів — які умови роботи та скільки платитимуть

20 квітня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — яку зарплату пропонують івент-менеджеру
Бійці бригади "Азов". Фото: t.me/azov_media
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи івент-менеджера. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 28 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.

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Скриншот вакансії на Work.ua

Що входить в обов'язки івент-менеджера в "Азов"

Івент-менеджер мусить:

  • розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;
  • знаходити майданчики для проведення аукціонів;
  • розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;
  • для забезпечення успішного проведення заходів тісно співпрацювати з командою громадських організацій, волонтерами та партнерами;
  • звітувати про результати заходів.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду івент-менеджера в "Азов" має мати освіту вище за середню й від одного року досвіду роботи за спеціальністю. Фахівець повинен працювати в галузі маркетингу, event-менеджменту або інших суміжних дисциплін, володіти англійською та іншими іноземними мовами, мати досвід організації та проведення великих заходів, аукціонів.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 28 тисяч гривень;
  • можливість кар'єрного розвитку.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає сапера в інженерно-саперну роту. Кандидат на цю посаду має добре розбиратися у мінно-вибуховій справі та мати досвід військової служби. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібен начальник складу в батальйони та інші підрозділи. Від майбутнього працівника очікують готовності служити в зоні бойових дій, високого рівня володіння Microsoft Word та Excel, досвіду роботи за спеціальністю. Заробити на цій посаді можна до 125 тисяч гривень.

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