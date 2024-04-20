Робота в "Азов" — яку зарплату пропонують івент-менеджеру

"Азову" потрібні організатори заходів — які умови роботи та скільки платитимуть
Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи івент-менеджера. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 28 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.
Що входить в обов'язки івент-менеджера в "Азов"
Івент-менеджер мусить:
- розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;
- знаходити майданчики для проведення аукціонів;
- розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;
- для забезпечення успішного проведення заходів тісно співпрацювати з командою громадських організацій, волонтерами та партнерами;
- звітувати про результати заходів.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду івент-менеджера в "Азов" має мати освіту вище за середню й від одного року досвіду роботи за спеціальністю. Фахівець повинен працювати в галузі маркетингу, event-менеджменту або інших суміжних дисциплін, володіти англійською та іншими іноземними мовами, мати досвід організації та проведення великих заходів, аукціонів.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 28 тисяч гривень;
- можливість кар'єрного розвитку.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, "Азов" шукає сапера в інженерно-саперну роту. Кандидат на цю посаду має добре розбиратися у мінно-вибуховій справі та мати досвід військової служби. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібен начальник складу в батальйони та інші підрозділи. Від майбутнього працівника очікують готовності служити в зоні бойових дій, високого рівня володіння Microsoft Word та Excel, досвіду роботи за спеціальністю. Заробити на цій посаді можна до 125 тисяч гривень.
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