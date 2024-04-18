Якого спеціаліста бійці бригади "Азов" беззаперечно приймуть у свої ряди

Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" шукає начальника складу в батальйони та інші підрозділи. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також буде перевагою досвід роботи за цією спеціальністю.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 15 квітня.

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Вакансія Начальник складу в бригаді "Азов" на сайті Work.ua

Робота начальником складу в "Азов"

Серед обов'язків начальника складу в бригаді зазначені такі:

забезпечення якісного зберігання майна;

приймання та видача майна на склад та зі складу;

ведення складської документації.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

зарплату від 25 до 125 тис. грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" шукає кухаря. Кандидат повинен мати професійно-технічну освіту, медичну книжку та бажано досвід роботи від одного року.

Також ми писали, що в бригаду потрібен анестезіолог. Потрібна вища освіта й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами.