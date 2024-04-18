Какого специалиста бойцы бригады "Азов" безоговорочно примут в свои ряды

Боец бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада спецназначения "Азов" ищет начальника склада в батальоны и другие подразделения. Кандидат на должность должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также будет преимуществом опыт работы по этой специальности.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.

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Работа начальником склада в "Азов"

Среди обязанностей начальника состава в бригаде указаны следующие:

обеспечение качественного хранения имущества;

прием и выдача имущества на склад и со склада;

ведение складской документации.

Азовцы предлагают следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

зарплату от 25 до 125 тыс. грн;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" ищет повара. Кандидат должен иметь профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и желательно опыт работы от одного года.

Также мы писали, что в бригаду нужен анестезиолог. Требуется высшее образование и опыт работы по специальности и с ургентными пациентами.