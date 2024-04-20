Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают ивент-менеджеру

"Азову" нужны организаторы мероприятий — какие условия работы и сколько будут платить
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения ивент-менеджера. Специалисту обещают зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.
Что входит в обязанности ивент-менеджера в "Азове"
Ивент-менеджер должен:
- разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;
- находить площадки для проведения аукционов;
- разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;
- для обеспечения успешного проведения мероприятий тесно сотрудничать с командой общественных организаций, волонтерами и партнерами;
- отчитываться о результатах мероприятий.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, который хочет занять должность ивент-менеджера в "Азове" должен иметь образование выше среднего и от одного года опыта работы по специальности. Специалист должен работать в области маркетинга, event-менеджмента или других смежных дисциплин, владеть английским и другими иностранными языками, иметь опыт организации и проведения крупных мероприятий, аукционов.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;
- возможность карьерного развития
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет сапера в инженерно-саперную роту. Кандидат на должность должен хорошо разбираться в минно-взрывном деле и иметь опыт военной службы. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" требуется начальник склада в батальоны и другие подразделения. От будущего работника ожидают готовности служить в зоне боевых действий, высокого уровня владения Microsoft Word и Excel, опыта работы по специальности. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.
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