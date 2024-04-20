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"Азову" нужны организаторы мероприятий — какие условия работы и сколько будут платить

20 апреля 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают ивент-менеджеру
Бойцы бригады "Азов". Фото: t.me/azov_media
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения ивент-менеджера. Специалисту обещают зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Что входит в обязанности ивент-менеджера в "Азове"

Ивент-менеджер должен:

  • разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;
  • находить площадки для проведения аукционов;
  • разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;
  • для обеспечения успешного проведения мероприятий тесно сотрудничать с командой общественных организаций, волонтерами и партнерами;
  • отчитываться о результатах мероприятий.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность ивент-менеджера в "Азове" должен иметь образование выше среднего и от одного года опыта работы по специальности. Специалист должен работать в области маркетинга, event-менеджмента или других смежных дисциплин, владеть английским и другими иностранными языками, иметь опыт организации и проведения крупных мероприятий, аукционов.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;
  • возможность карьерного развития

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет сапера в инженерно-саперную роту. Кандидат на должность должен хорошо разбираться в минно-взрывном деле и иметь опыт военной службы. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" требуется начальник склада в батальоны и другие подразделения. От будущего работника ожидают готовности служить в зоне боевых действий, высокого уровня владения Microsoft Word и Excel, опыта работы по специальности. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.

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