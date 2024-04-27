Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Жінка-медик в бригаді "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Легендарний полк "Азов" відкрив вакансію для жінки-військовослужбовця: бригаді потрібна операційна медсестра з середньою медичною освітою та досвідом роботи за фахом. Грошове забезпечення — від 25 до 120 тис. грн на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 25 квітня.

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В "Азові" пояснюють, що медсестра працюватиме на стабпункті — місці, куди бойові медики евакуюють поранених із передової. Обов’язки медикині такі:

робота на стабілізаційному пункті у складі операційної бригади;

надання невідкладної медичної допомоги під час евакуації поранених;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Вакансія Операційна медсестра в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Медсестрі, яка пройшла відбір до "Азову", пропонують офіційно мобілізуватись до ЗСУ (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Азовці обіцяють медику гідне грошове забезпечення — від 25 до 120 тис. грн на місяць, а також доплату у розмірі 3 300 грн на день за службу у зоні бойових дій.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає фельдшера-військовослужбовця. Людина, яка хоче обійняти цю посаду, повинна мати середню медичну освіту. Також азовці запрошують до своїх лав стрільців.