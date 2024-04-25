Робота в "Азов" — які медики потрібні на фронті

Бойові медики надають допомогу пораненому. Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає фельдшера-військовослужбовця. На цій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 22 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки фельдшера в полку "Азов"

Фельдшер мусить:

надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених;

асистувати лікарям на стабілізаційному пункті;

періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду фельдшера, повинна мати середню медичну освіту і від трьох років досвіду роботи за фахом. Від медика очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги й робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади. Проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

щоденну грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що полку "Азов" потрібен анестезіолог. Кандидат повінен мати вищу освіту й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами.

Також на війні потрібні психологи. Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають офіцерське військове звання.