Робота в "Азов" — які медики потрібні на фронті

Зарплата до 125 тисяч гривен — які медики потрібні бригаді "Азов"
Бригада спецпризначення "Азов" шукає фельдшера-військовослужбовця. На цій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 22 квітня.
Що входить в обов'язки фельдшера в полку "Азов"
Фельдшер мусить:
- надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених;
- асистувати лікарям на стабілізаційному пункті;
- періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду фельдшера, повинна мати середню медичну освіту і від трьох років досвіду роботи за фахом. Від медика очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги й робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади. Проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- щоденну грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, що полку "Азов" потрібен анестезіолог. Кандидат повінен мати вищу освіту й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами.
Також на війні потрібні психологи. Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають офіцерське військове звання.
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