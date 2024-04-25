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Зарплата до 125 тисяч гривен — які медики потрібні бригаді "Азов"

25 квітня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які медики потрібні на фронті
Бойові медики надають допомогу пораненому. Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає фельдшера-військовослужбовця. На цій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 22 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки фельдшера в полку "Азов"

Фельдшер мусить:

  • надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених;
  • асистувати лікарям на стабілізаційному пункті;
  • періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду фельдшера, повинна мати середню медичну освіту і від трьох років досвіду роботи за фахом. Від медика очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги й робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади. Проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • щоденну грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що полку "Азов" потрібен анестезіолог. Кандидат повінен мати вищу освіту й досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами.

Також на війні потрібні психологи.  Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають офіцерське військове звання.

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