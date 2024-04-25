Работа в "Азов" — какие медики нужны на фронте

Боевые медики оказывают помощь раненому. Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет фельдшера-военнослужащего. На этой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 22 апреля.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности фельдшера в полку "Азов"

Фельдшер должен:

оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых;

ассистировать врачам на стабилизационном пункте;

периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность фельдшера, должен иметь среднее медицинское образование и от трех лет опыта работы по специальности. От медика ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады. Прохождение курсов по тактической медицине будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

ежедневную денежную надбавку в размере 3 300 гривен в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что полку "Азов" нужен анестезиолог. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы по специальности и с ургентными пациентами.

Также на войне нужны психологи. Предпочтение будут отдавать кандидатам, имеющим офицерское воинское звание.