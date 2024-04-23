Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

"Азову" потрібні круті психологи — які пільги обіцяють
Бригада "Азов" розширює штат своїх психологів і шукає спеціалістів, які мають повну базову психологічну освіту і маю досвід роботи у кризових ситуаціях. Перевагою для кандидата на посаду буде наявність офіцерського військового звання.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 22 квітня.
Основні обов’язки психолога "Азову"
- Психодіагностика;
- Психопрофілактична робота;
- Психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги);
- Проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями;
- Кризова психологічна допомога;
- Робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;
- Ведення документації та звітності.
В "Азові" військовому психологу пропонують гідне грошове забезпечення — від 25 тис. до 120 тис.грн на місяць, безоплатне забезпечення речовим майном та харчуванням, гарантовану відпустка 30+10 днів з правом виїзду за кордон. В описі вакансії вказано, що робота військового психолога передбачає службові відрядження у зону бойових дій.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також азовці запрошують на службу кухарів.
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