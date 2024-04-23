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"Азову" потрібні круті психологи — які пільги обіцяють

23 квітня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовці "Азову". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада "Азов" розширює штат своїх психологів і шукає спеціалістів, які мають повну базову психологічну освіту і маю досвід роботи у кризових ситуаціях. Перевагою для кандидата на посаду буде наявність офіцерського військового звання.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 22 квітня.  

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Основні обов’язки психолога "Азову"

  • Психодіагностика;
  • Психопрофілактична робота;
  • Психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги);
  • Проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями;
  • Кризова психологічна допомога;
  • Робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;
  • Ведення документації та звітності.
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Вакансія Психолог в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

В "Азові" військовому психологу пропонують гідне грошове забезпечення — від 25 тис. до 120 тис.грн на місяць, безоплатне забезпечення речовим майном та харчуванням, гарантовану відпустка 30+10 днів з правом виїзду за кордон. В описі вакансії вказано, що робота військового психолога передбачає службові відрядження у зону бойових дій.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також азовці запрошують на службу кухарів

війна
полк "Азов"
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Work.ua
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