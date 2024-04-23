Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

"Азову" нужны крутые психологи — какие льготы обещают
Бригада "Азов" расширяет штат своих психологов и ищет специалистов, имеющих полное базовое психологическое образование и опыт работы в кризисных ситуациях. Преимущество будет у кандидатов с офицерским военным званием.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 22 апреля.
Основные обязанности психолога "Азова"
- психодиагностика;
- Психопрофилактическая работа;
- Психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);
- Проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;
- Кризисная психологическая помощь;
- Работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР;
- Ведение документации и отчетности.
В "Азове" военному психологу предлагают достойное денежное довольствие — от 25 тыс. до 120 тыс.грн в месяц, полное обеспечение вещевым имуществом и питанием, гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу. В описании вакансии указано, что работа военного психолога предусматривает служебные командировки в зону боевых действий.
Какие еще работники нужны "Азову"
Напомним, что полк "Азов" ищет начальника склада. Кандидат на должность должен быть готов к службе в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также азовцы приглашают на службу поваров.
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