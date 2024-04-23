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"Азову" нужны крутые психологи — какие льготы обещают

23 апреля 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада "Азов" расширяет штат своих психологов и ищет специалистов, имеющих полное базовое психологическое образование и опыт работы в кризисных ситуациях. Преимущество будет у кандидатов с офицерским военным званием.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 22 апреля.

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Основные обязанности психолога "Азова"

  • психодиагностика;
  • Психопрофилактическая работа;
  • Психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);
  • Проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;
  • Кризисная психологическая помощь;
  • Работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР;
  • Ведение документации и отчетности.
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Вакансия Психолог в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

В "Азове" военному психологу предлагают достойное денежное довольствие — от 25 тыс. до 120 тыс.грн в месяц, полное обеспечение вещевым имуществом и питанием, гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу. В описании вакансии указано, что работа военного психолога предусматривает служебные командировки в зону боевых действий.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, что полк "Азов" ищет начальника склада. Кандидат на должность должен быть готов к службе в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также азовцы приглашают на службу поваров.

война
полк "Азов"
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