Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Женщина-медик в бригаде "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Легендарный полк "Азов" открыл вакансию для женщины-военнослужащего: бригаде нужна операционная медсестра со средним медицинским образованием и опытом работы по специальности. Денежное довольствие — от 25 до 120 тыс. грн в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 25 апреля.

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В "Азове" объясняют, что медсестра будет работать на стабпункте — месте, куда боевые медики эвакуируют раненых с передовой. Обязанности следующие:

работа на стабилизационном пункте в составе операционной бригады;

оказание неотложной медицинской помощи во время эвакуации раненых;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

организация рабочего места на стабилизационном пункте.

Вакансия Операционная медсестра в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Медсестре, которая прошла отбор в "Азов", предлагают официально мобилизоваться в ВСУ (до конца военного положения) или заключить контракт. Азовцы обещают медику достойное денежное довольствие — от 25 до 120 тыс. грн в месяц, а также доплату в размере 3 300 грн в день за службу в зоне боевых действий.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, что полк "Азов" ищет фельдшера-военнослужащего. Человек, желающий занять этот пост, должен иметь среднее медицинское образование. Также азовцы набирают в свои ряды стрелков.