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Бригаде "Азов" нужны менеджеры по коммуникациям — что нужно делать и сколько будут платить

29 апреля 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает менеджерам по коммуникациям
Военнослужащие. Фото: УНІАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназа "Азов" ищет менеджера по коммуникациям. На этой должности можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 26 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности менеджера по коммуникациям в полку "Азов"

Менеджер по коммуникациям должен:

  • разрабатывать и внедрять PR-стратегии и соответствующие активности с учетом стратегии проекта;
  • развивать продуктивные и доверенные отношения с украинскими СМИ;
  • анализировать и оценивать эффективность PR-кампаний;
  • сотрудничать с маркетинговым отделом и адаптировать контент плана для медиа и соцсетей;
  • писать и размещать статьи, пресс-релизы, новости, интервью и официальные сообщения в СМИ;
  • проводить мониторинг медиа и среды на существующие риски;
  • работать с локальными и иностранными журналистами;
  • сотрудничать с отделом медиа, украинскими и международными представителями государственных секторов.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность менеджера по коммуникациям, должен:

  • иметь более двух лет опыта работы на PR-должности;
  • владеть английским на уровне - Fluent;
  • поддерживать контакт с государственными и международными СМИ.

Также от этого специалиста ожидают умения налаживать и поддерживать связи с разными аудиториями, пользоваться различными инструментами для онлайн- и офлайн-коммуникаций.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;
  • военную службу по мобилизации или контракту в рядах Национальной гвардии Украины, которая предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;
  • возможность развития.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаде спецназначения "Азов" открыта вакансия проектного менеджера. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы проектным менеджером или топ-менеджером.

Ранее мы писали о том, что полк "Азов" ищет ивент-менеджера, который будет организовывать мероприятия, отвечать за сотрудничество с волонтерами и общественными организациями, находить площадки для проведения аукционов.

Всем специалистам-менеджерам "Азов" обещает зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.

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