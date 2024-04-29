Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает менеджерам по коммуникациям

Бригаде "Азов" нужны менеджеры по коммуникациям — что нужно делать и сколько будут платить
Бригада спецназа "Азов" ищет менеджера по коммуникациям. На этой должности можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 26 апреля.
Что входит в обязанности менеджера по коммуникациям в полку "Азов"
Менеджер по коммуникациям должен:
- разрабатывать и внедрять PR-стратегии и соответствующие активности с учетом стратегии проекта;
- развивать продуктивные и доверенные отношения с украинскими СМИ;
- анализировать и оценивать эффективность PR-кампаний;
- сотрудничать с маркетинговым отделом и адаптировать контент плана для медиа и соцсетей;
- писать и размещать статьи, пресс-релизы, новости, интервью и официальные сообщения в СМИ;
- проводить мониторинг медиа и среды на существующие риски;
- работать с локальными и иностранными журналистами;
- сотрудничать с отделом медиа, украинскими и международными представителями государственных секторов.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, который хочет занять должность менеджера по коммуникациям, должен:
- иметь более двух лет опыта работы на PR-должности;
- владеть английским на уровне - Fluent;
- поддерживать контакт с государственными и международными СМИ.
Также от этого специалиста ожидают умения налаживать и поддерживать связи с разными аудиториями, пользоваться различными инструментами для онлайн- и офлайн-коммуникаций.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;
- военную службу по мобилизации или контракту в рядах Национальной гвардии Украины, которая предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;
- возможность развития.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, в бригаде спецназначения "Азов" открыта вакансия проектного менеджера. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы проектным менеджером или топ-менеджером.
Ранее мы писали о том, что полк "Азов" ищет ивент-менеджера, который будет организовывать мероприятия, отвечать за сотрудничество с волонтерами и общественными организациями, находить площадки для проведения аукционов.
Всем специалистам-менеджерам "Азов" обещает зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.
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