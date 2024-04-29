Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает менеджерам по коммуникациям

Военнослужащие. Фото: УНІАН

Бригада спецназа "Азов" ищет менеджера по коммуникациям. На этой должности можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 26 апреля.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности менеджера по коммуникациям в полку "Азов"

Менеджер по коммуникациям должен:

разрабатывать и внедрять PR-стратегии и соответствующие активности с учетом стратегии проекта;

развивать продуктивные и доверенные отношения с украинскими СМИ;

анализировать и оценивать эффективность PR-кампаний;

сотрудничать с маркетинговым отделом и адаптировать контент плана для медиа и соцсетей;

писать и размещать статьи, пресс-релизы, новости, интервью и официальные сообщения в СМИ;

проводить мониторинг медиа и среды на существующие риски;

работать с локальными и иностранными журналистами;

сотрудничать с отделом медиа, украинскими и международными представителями государственных секторов.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность менеджера по коммуникациям, должен:

иметь более двух лет опыта работы на PR-должности;

владеть английским на уровне - Fluent;

поддерживать контакт с государственными и международными СМИ.

Также от этого специалиста ожидают умения налаживать и поддерживать связи с разными аудиториями, пользоваться различными инструментами для онлайн- и офлайн-коммуникаций.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 28 тысяч гривен;

военную службу по мобилизации или контракту в рядах Национальной гвардии Украины, которая предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;

возможность развития.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаде спецназначения "Азов" открыта вакансия проектного менеджера. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы проектным менеджером или топ-менеджером.

Ранее мы писали о том, что полк "Азов" ищет ивент-менеджера, который будет организовывать мероприятия, отвечать за сотрудничество с волонтерами и общественными организациями, находить площадки для проведения аукционов.

Всем специалистам-менеджерам "Азов" обещает зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.