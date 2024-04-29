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Бригаді "Азов" потрібні менеджери з комунікацій — що потрібно робити та скільки платитимуть

29 квітня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує менеджерам із комунікацій
Військовослужбовці. Фото: УНІАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає менеджера з комунікацій. На цій посаді можна заробити від 25 до 28 тисяч гривень. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 26 квітня. 

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки менеджера з комунікацій в полку "Азов"

Менеджер із комунікацій мусить:

  • розробляти та впроваджувати PR-стратегії та відповідні активності з урахуванням стратегії проєкту;
  • розвивати продуктивні та довірені відносини з українськими ЗМІ;
  • аналізувати та оцінювати ефективність PR-кампаній;
  • співпрацювати з маркетинговим відділом та адаптувати контент плану для медіа і соцмереж;
  • писати та розміщати статті, пресрелізи, новини, інтерв'ю та офіційні повідомлення у ЗМІ;
  • проводити моніторинг медіа та середовища на наявні ризики;
  • працювати з локальними та іноземними журналістами;
  • співпрацювати з відділом медіа, українськими та міжнародними представниками державних секторів.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду менеджера з комунікацій, повинна:

  • мати більше двох років досвіду роботи на PR-посаді;
  • володіти англійською на рівні — Fluent;
  • підтримувати контакт із державними та міжнародними ЗМІ.

Також від цього фахівця очікують вміння налагоджувати та підтримувати зв’язки з різними аудиторіями, користуватися різними інструментами для онлайн- та офлайн-комунікацій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 28 тисяч гривень;
  • військову службу за мобілізацією або контрактом у лавах Національної гвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах;
  • можливість розвитку.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у бригаді спецпризначення "Азов" відкрита вакансія проєктного менеджера. Кандидат на цю посаду повинен мати досвід роботи проєктним менеджером або топ-менеджером. 

Раніше ми писали про те, що полк "Азов" шукає івент-менеджера, який організовуватиме заходи, відповідатиме за співпрацю з волонтерами та громадськими організаціями, знаходитиме майданчики для проведення аукціонів.

Усім фахівцям-менеджерам "Азов" обіцяє зарплату від 25 до 28 тисяч гривень.

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