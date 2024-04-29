Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує менеджерам із комунікацій

Бригаді "Азов" потрібні менеджери з комунікацій — що потрібно робити та скільки платитимуть
Бригада спецпризначення "Азов" шукає менеджера з комунікацій. На цій посаді можна заробити від 25 до 28 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 26 квітня.
Що входить в обов'язки менеджера з комунікацій в полку "Азов"
Менеджер із комунікацій мусить:
- розробляти та впроваджувати PR-стратегії та відповідні активності з урахуванням стратегії проєкту;
- розвивати продуктивні та довірені відносини з українськими ЗМІ;
- аналізувати та оцінювати ефективність PR-кампаній;
- співпрацювати з маркетинговим відділом та адаптувати контент плану для медіа і соцмереж;
- писати та розміщати статті, пресрелізи, новини, інтерв'ю та офіційні повідомлення у ЗМІ;
- проводити моніторинг медіа та середовища на наявні ризики;
- працювати з локальними та іноземними журналістами;
- співпрацювати з відділом медіа, українськими та міжнародними представниками державних секторів.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду менеджера з комунікацій, повинна:
- мати більше двох років досвіду роботи на PR-посаді;
- володіти англійською на рівні — Fluent;
- підтримувати контакт із державними та міжнародними ЗМІ.
Також від цього фахівця очікують вміння налагоджувати та підтримувати зв’язки з різними аудиторіями, користуватися різними інструментами для онлайн- та офлайн-комунікацій.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 28 тисяч гривень;
- військову службу за мобілізацією або контрактом у лавах Національної гвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах;
- можливість розвитку.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, у бригаді спецпризначення "Азов" відкрита вакансія проєктного менеджера. Кандидат на цю посаду повинен мати досвід роботи проєктним менеджером або топ-менеджером.
Раніше ми писали про те, що полк "Азов" шукає івент-менеджера, який організовуватиме заходи, відповідатиме за співпрацю з волонтерами та громадськими організаціями, знаходитиме майданчики для проведення аукціонів.
Усім фахівцям-менеджерам "Азов" обіцяє зарплату від 25 до 28 тисяч гривень.
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