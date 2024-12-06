В интервью американскому журналисту Лавров рассказал об условиях мирных переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Журналист-республиканец Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое было снято в Москве. В разговоре Лавров высказал позицию российской стороны по условиям прекращения войны в Украине.

Полное интервью можно просмотреть в соцсети X.

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Russia's longtime foreign ministr describes war with the United States and how to end it.



(0:00) Это США на War With Russia?

(12:56) Russia's Message to the West Through Hypersonic Weapons

(17:47) Is There Conversation Happening Between Russia and the US?

(23:18) How Many… pic.twitter.com/0UkkNjAkhw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 5, 2024

Глава МИД России отметил необходимость отсутствия военных баз НАТО и иностранных учений на территории Украины для достижения мира. Он также отметил, что Запад должен учесть реальную ситуацию на земле во время переговоров по урегулированию конфликта.

Лавров добавил, что многие в РФ считают снятие санкций необходимым условием для соглашения с Украиной. Кроме того, Лавров он повторил ряд российских нарративов, в частности, о том, что США финансируют Украину и позволяют наносить удары по территории России, и что Россия отвечает на это "сигналами", одним из которых стало испытание системы "Орешник".

Он также отметил, что Россия не планирует уничтожать Украину, поскольку украинский народ является "братьями и сестрами" для россиян.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен быть сильнее Москвы.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.