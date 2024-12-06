В інтерв'ю американському журналісту Лавров розповів про умови мирних переговорів з Україною

Голова МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Журналіст-республіканець Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яке було зняте в Москві. У розмові Лавров висловив позицію російської сторони щодо умов припинення війни в Україні.

Повне інтерв'ю можна переглянути в соцмережі X.

Читайте також:

Основні тези Лаврова про переговори з Україною

Russia’s longtime foreign minister describes the war with the United States and how to end it.



(0:00) Is the US at War With Russia?

(12:56) Russia’s Message to the West Through Hypersonic Weapons

(17:47) Is There Conversation Happening Between Russia and the US?

(23:18) How Many… pic.twitter.com/0UkkNjAkhw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 5, 2024

Голова МЗС Росії наголосив на необхідності відсутності військових баз НАТО та іноземних навчань на території України для досягнення миру. Він також зазначив, що Захід має врахувати реальну ситуацію на землі під час переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Лавров додав, що багато хто у РФ вважає зняття санкцій необхідною умовою для угоди з Україною. Окрім того, Лавров він повторив низку російських наративів, зокрема, про те, що США фінансують Україну і дозволяють завдавати ударів по території Росії, і що Росія відповідає на це "сигналами", одним з яких стало випробування системи "Орєшнік".

Він також зазначив, що Росія не планує знищувати Україну, оскільки український народ є "братами й сестрами" для росіян.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Він наголосив, що Київ має бути сильнішим за Москву.

А за словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.