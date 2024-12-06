Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною arrow

"Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

6 грудня 2024 05:12
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В інтерв'ю американському журналісту Лавров розповів про умови мирних переговорів з Україною
Голова МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Журналіст-республіканець Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яке було зняте в Москві. У розмові Лавров висловив позицію російської сторони щодо умов припинення війни в Україні. 

Повне інтерв'ю можна переглянути в соцмережі X.

Читайте також:

Основні тези Лаврова про переговори з Україною

Голова МЗС Росії наголосив на необхідності відсутності військових баз НАТО та іноземних навчань на території України для досягнення миру. Він також зазначив, що Захід має врахувати реальну ситуацію на землі під час переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Лавров додав, що багато хто у РФ вважає зняття санкцій необхідною умовою для угоди з Україною. Окрім того, Лавров він повторив низку російських наративів, зокрема, про те, що США фінансують Україну і дозволяють завдавати ударів по території Росії, і що Росія відповідає на це "сигналами", одним з яких стало випробування системи "Орєшнік".

Він також зазначив, що Росія не планує знищувати Україну, оскільки український народ є "братами й сестрами" для росіян.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Він наголосив, що Київ має бути сильнішим за Москву.

А за словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.

США переговори Сергій Лавров війна в Україні Такер Карлсон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:31 Гарантії на роботі для мобілізованого — що відомо

05:12 "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

04:30 На ВЛК можна буд записатись онлайн — коли це стане можливо

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

05:31 Гарантії на роботі для мобілізованого — що відомо

05:12 "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

04:30 На ВЛК можна буд записатись онлайн — коли це стане можливо

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК