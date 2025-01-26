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БпЛА на замену артиллерии — FPV-дроны не дают шансов оккупантам

26 января 2025 02:27
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дроны удачно заменяют артиллерию благодаря скорости развертывания и точности, утверждают в ВСУ
Сборка дрона-камикадзе ВСУ. Фото: 3 ОШБр
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Дроны стали одним из ключевых элементов современного ведения боевых действий, и их правильная настройка - это вопрос не только технической грамотности, но и эффективности выполнения задач. Сейчас в ВСУ очень много беспилотников и они выполняют очень важную функцию — прикрывают пехоту спасая жизни бойцов и уничтожают российских оккупантов.

О нюансах использования дронов на фронте проинформировали в своем сюжете бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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По словам одного из операторов БпЛА, дрон благодаря мастерству оператора, бьет очень четко. Артиллерии надо пристреливаться, нужно время на развертывание пушки. С дронами все проще - обнаружил цель и полетел.

"Беспилотники работают по любым целям: по блиндажам, по пехоте, по технике, по складам, по антеннам, по ретрансляторам. А что самое главное, дроны они не подпустят врага к нашей пехоте", — рассказал один из бойцов.

Также значительно поднялся уровень мастерства операторов и инженеров ВСУ — уже много людей "на своем месте". Появились определенные стандарты, по которым работают инженеры. Самих дронов тоже стало в несколько раз больше.

Но есть у беспилотников и недостаток - дальность полотна. Здесь с артиллерией невозможно конкурировать.

"Бывает, что разведка обнаруживает очень много техники на расстоянии более 10 км. Долететь туда бывает очень проблемно, поэтому нужна помощь артиллерии", — отмечает оператор БпЛА.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился видео с удачной работой операторов украинских беспилотников. Ежедневно эти мастера несут смерть с небес российским оккупантам.

Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.

ВСУ дроны война в Украине ситуация на фронте FPV-дроны БпЛА

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