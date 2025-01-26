Дрони вдало замінюють артилерію завдяки швидкості розгортання та влучності, стверджують у ЗСУ

Збірка дрона-камікадзе ЗСУ. Фото: 3 ОШБр

Дрони стали одним із ключових елементів сучасного ведення бойових дій, і їх правильне налаштування — це питання не лише технічної грамотності, а й ефективності виконання завдань. Зараз в ЗСУ дуже багато безпілотників і вони виконують дуже важливу функцію — прикривають піхоту рятуючи життя бійців та знищують російських окупантів.

Про нюанси використання дронів на фронті проінформували у своєму сюжеті бійці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Чому дрони ефективніші за артилерію

За словами одного з операторів БпЛА, дрон завдяки майстерності оператора, б'є дуже чітко. Артилерії треба пристрілюватись, потрібен час на розгортання гармати. З дронами все простіше — виявив ціль та полетів.

"Безпілотники працюють по будь-яких цілях: по бліндажах, по піхоті, по техніці, по складах, по антенах, по ретрансляторах. А що найголовніше, дрони вони не підпустять ворога до нашої піхоти", — розповів один з бійців.

Також значно піднявся рівень майстерності операторів та інженерів ЗСУ — вже багато людей "на своєму місці". З'явились певні стандарти, по яких працюють інженери. Самих дронів теж стало в декілька разів більше.

Проте є у безпілотників і недолік — дальність полоту. Тут з артилерією неможливо конкурувати.

"Буває, що розвідка виявляє дуже багато техніки на відстані понад 10 км. Долетіти туди буває дуже проблемно, тому потрібна допомога артилерії", — зазначає оператор БпЛА.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео з вдалою роботою операторів українських безпілотників. Щоденно ці майстри несуть смерть з небес російським окупантам.

Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.