Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Больше, чем где-либо — сколько техники собрала РФ на Курщине arrow

Больше, чем где-либо — сколько техники собрала РФ на Курщине

1 ноября 2024 15:52
Карина Приходько - Редактор
Курская область — сколько техники и силы РФ стянула в регион
Войска РФ. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Спикер группировки ОТУ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что в Курской области Россия сконцентрировала в четыре-пять раз больше живой силы и техники, чем по другим направлениям. Также там больше обстрелов.

Об этом Вадим Мысник заявил в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Сколько войск стянула РФ на Курщину

Мысник отметил, что обстрелов в Курской области также в разы больше, чем на других участках фронта. Там оккупационная армия также применяет тактику "мясных штурмов".

"Ничего не меняют. Россияне пытаются путем большого количества в живой силе и технике получить какое-то преимущество. Погода еще позволяет применять технику, а как только мы выбиваем технику, они продолжают штурмы малыми пехотными группами непрерывно, каждые 10-15 минут", — сообщил военнослужащий.

Также он добавил, что вражескую пехоту активно уничтожают украинские операторы fpv-дронов. Несмотря на это, РФ подбрасывает туда силы бригад морской пехоты, десантных дивизий и различных штурмовых батальонов.

"Они пытаются по разным направлениям совершать штурмовые действия, но получают "по зубам", и мы наносим им максимальное поражение", — добавил Мысник.

Кроме того, спикер ОТУ "Северск" прокомментировал присутствие бойцов КНДР на Курщине. По его словам, военное руководство сообщит, когда такие данные будут.

Напомним, недавно в командовании ДШВ заявили, что с начала операции Сил обороны на территории Курской области России подразделения врага потеряли почти 8 000 солдат.

Кроме того, партизаны "АТЕШ" выяснили, что из-за больших потерь на Курщине солдаты в Севастополе платят взятки своему руководству, чтобы они не отправляли их в регион.

Курская область фронт россияне война в Украине военная техника

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

18:34 Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

18:18 В трех городах снова выявили масштабную коррупцию в МСЭК — фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

18:34 Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

18:18 В трех городах снова выявили масштабную коррупцию в МСЭК — фото

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре