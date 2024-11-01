Курская область — сколько техники и силы РФ стянула в регион

Войска РФ. Фото: росСМИ

Спикер группировки ОТУ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что в Курской области Россия сконцентрировала в четыре-пять раз больше живой силы и техники, чем по другим направлениям. Также там больше обстрелов.

Об этом Вадим Мысник заявил в эфире "Мы-Украина".

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Мысник отметил, что обстрелов в Курской области также в разы больше, чем на других участках фронта. Там оккупационная армия также применяет тактику "мясных штурмов".

"Ничего не меняют. Россияне пытаются путем большого количества в живой силе и технике получить какое-то преимущество. Погода еще позволяет применять технику, а как только мы выбиваем технику, они продолжают штурмы малыми пехотными группами непрерывно, каждые 10-15 минут", — сообщил военнослужащий.

Также он добавил, что вражескую пехоту активно уничтожают украинские операторы fpv-дронов. Несмотря на это, РФ подбрасывает туда силы бригад морской пехоты, десантных дивизий и различных штурмовых батальонов.

"Они пытаются по разным направлениям совершать штурмовые действия, но получают "по зубам", и мы наносим им максимальное поражение", — добавил Мысник.

Кроме того, спикер ОТУ "Северск" прокомментировал присутствие бойцов КНДР на Курщине. По его словам, военное руководство сообщит, когда такие данные будут.

Напомним, недавно в командовании ДШВ заявили, что с начала операции Сил обороны на территории Курской области России подразделения врага потеряли почти 8 000 солдат.

Кроме того, партизаны "АТЕШ" выяснили, что из-за больших потерь на Курщине солдаты в Севастополе платят взятки своему руководству, чтобы они не отправляли их в регион.