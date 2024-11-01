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Більше, ніж будь-де — скільки техніки зібрала РФ на Курщині

1 листопада 2024 15:52
Карина Приходько - Редактор
Курська область — скільки техніки та сили РФ стягнула в регіон
Війська РФ. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Речник угруповання ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що у Курській області Росія сконцентрувала близько у чотири-п'ять разів більше живої сили та техніки, ніж на інших напрямків. Також там більше обстрілів.

Про це Вадим Мисник заявив в ефірі "Ми-Україна"

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Мисник зазначив, що обстрілів у Курській області також в рази більше, ніж на інших ділянках фронту. Там окупаційна армія також застосовує тактику "м'ясних штурмів". 

"Нічого не змінюють. Росіяни намагаються шляхом великої кількості в живій силі та техніці отримати якусь перевагу. Погода ще дозволяє застосовувати техніку, а як тільки ми вибиваємо техніку, вони продовжують штурми малими піхотними групами безупинно, кожні 10-15 хвилин", — повідомив військовослужбовець.

Також він додав, що ворожу піхоту активно знищують українські оператори fpv-дронів. Попри це РФ підкидає туди сили бригад морської піхоти, десантних дивізій та різних штурмових батальйонів. 

"Вони намагаються з різних напрямків здійснювати штурмові дії, але отримують "по зубах" і ми завдаємо їм максимального ураження", — додав мисник. 

Крім того, речник ОТУ "Сіверськ" прокоментував присутність бійців КНДР на Курщині. За його словами, військове керівництво повідомить, коли такі дані будуть. 

Нагадаємо, нещодавно у Командуванні ДШВ заявили, що з початку операції Сил оборони на території Курської області Росії підрозділи ворога втратили майже 8000 солдатів

Крім того, партизани "АТЕШ" з'ясували, що через великі втрати на Курщині солдати у Севастополі платять хабарі своєму керівництву, щоб воно не відправляло їх в регіон. 

Курська область фронт росіяни війна в Україні військова техніка

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