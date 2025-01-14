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Билецкий высказался относительно войск союзников в Украине

14 января 2025 21:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Андрей Билецкий не верит, что западные войска придут в Украину
Андрей Билецкий во время интервью. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий убежден, что западные союзники не отправят войска в Украину. Западные правительства и общество просто не готово к таким решительным действиям.

Об этом Билецкий рассказал в интервью'ю на YouTube-канале PRESSING во вторник, 14 января.

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"Кто те люди, которые придут? Поляки четко озвучили, что они не придут ни в коем случае. Немцы тоже это четко озвучили. Французов озвучивает Макрон, который одной ногой находится в политической могиле", — объяснил командир.

Билецкий добавил, что Великобритания, возможно, была бы не против вмешаться, но у нее не хватает войск для такой операции.

"Я говорил с британскими военными. Они мне сказали: вы понимаете, что наши силы — "это 4-5 "третьих штурмовых бригад". Мы же не имеем объективных возможностей". То есть у них это вызывает откровенный смех", — объяснил Билецкий.

Билецкий также напомнил, что в Германии большинство населения против передачи Украине ракет Taurus, потому что это может спровоцировать Россию.

"Они против передачи ракет. Как они отреагируют, если 15 тысяч немцев пойдут на фронт. Да, только как миротворцы. Но если что-то начнется, то что они будут делать? Думаю, 95% будет против такой идеи", — объяснил Билецкий.

Военный отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп также заявил, что американских войск в Украине не будет. Более того, он хочет вывести американские войска из Европы.

Билецкий также добавил, что любому правительству, которое объявит о введении войск на территорию Украины, грозит импичмент.

"Мы считаем, что украинское общество к войне не готово. То западное даже думать о ней не готово", — резюмировал командир.

Напомним, ранее Билецкий заявил, что сегодня нет надлежащего анализа причин, которые побуждают бойца самовольно покинуть часть.

Также Билецкий отметил потребность реформ в армии в 2025 году. Он добавил, что научно-техническая революция на фронте требует изменений в Силах обороны.

Украина армия война в Украине Андрій Білецький Третья штурмова бригада

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