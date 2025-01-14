Андрій Білецький не вірить, що західні війська прийдуть в Україну

Андрій Білецький під час інтерв'ю. Фото: скриншот

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький переконаний, що західні союзники не відправлять війська до України. Західні уряди і суспільство просто не готове до таких рішучих дій.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING у вівторок, 14 січня.

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Західні союзники не відправлять війська

"Хто ті люди, які прийдуть? Поляки чітко озвучили, що вони не прийдуть у жодному випадку. Німці теж це чітко озвучили. Французів озвучує Макрон, який однією ногою знаходиться у політичній могилі", — пояснив командир.

Білецький додав, що Велика Британія, можливо, була б не проти втрутитися, але в неї не вистачає військ для такої операції.

"Я говорив з британськими військовими. Вони мені сказали: ви розумієте, що наші сили — "це 4-5 "третіх штурмових бригад". Ми ж не маємо об'єктивних можливостей". Тобто в них це викликає відвертий сміх", — пояснив Білецький.

Білецький також нагадав, що у Німеччині більшість населення проти передання України ракет Taurus, бо це може спровокувати Росію.

"Вони проти передання ракет. Як вони відреагують, якщо 15 тисяч німців підуть на фронт. Так, лише як миротворці. Але якщо щось почнеться, то що вони будуть робити? Гадаю, 95% буде проти такої ідеї", — пояснив Білецький.

Військовий зазначив, що новообраний президент США Дональд Трамп також заявив, що американських військ в Україні не буде. Ба більше, він хоче вивести американські війська з Європи.

Білецький також додав, що будь-якому уряду, який оголосить про введення військ на територію України, загрожує імпічмент.

"Ми вважаємо, що українське суспільство до війни не готове. То західне навіть думати про неї не готове", — резюмував командир.

Нагадаємо, раніше Білецький заявив, що сьогодні немає належного аналізу причин, які спонукають бійця самовільно залишити частину.

Також Білецький наголосив на потребі реформ в армії у 2025 році. Він додав, що науково-технічна революція на фронті вимагає змін у Силах оборони.