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Білецький відповів, чи претендував на посаду Головкома ЗСУ

14 січня 2025 21:08
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Білецький відповів, чи був претендентом на посаду Головкома ЗСУ — інтерв'ю
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що ніколи не претендував на посаду Головнокомандувача Збройних сил України. За його словами, чутки про це — "це повний абсурд".

Про це Андрій Білецький розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

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За словами військового, його ім'я справді було серед кандидатур на посаду Головкома, але ті, хто його подав, на думку Білецького, не мали права цього робити.

"Я думаю, що це повний абсурд. Справді була така історія, що були якісь списки, що подавали люди, які, як на мене, не мають права [їх подавати — Ред.]. Я, мабуть, їм повинен бути вдячний, що я там якось з'явився, але я вважаю, що це неправильно, що ті цивільні люди подавали якісь списки", — пояснив командир.

За його словами, до стратегічного рівня треба дорости, зокрема має бути ріст шляхом набуття досвіду. Крім того, він не уявляє, що поки війна, покине бригаду.

"Всім безумовно здається, що це дуже просто, там всі знають, що робити, бувши стратегом, але я не думаю, що так є. Я вважаю, що все-таки повинен бути зріст шляхом в тому числі й досвіду. Я сухопутний офіцер бригадного рівня... Був варіант умовного зросту, що мені пропонували, я просто усміхнувся й на тому все, я не уявляю, що поки війна, що б я міг покинути бригаду", — резюмував Білецький.

Нагадаємо, командир 3 ОШБр заявив, що сьогодні немає належного аналізу причин, які спонукають бійця самовільно залишити частину. За його словами, масові СЗЧ можуть призвести до серйозних наслідків на передовій.

Також Білецький наголосив на потребі реформ в армії у 2025 році. Він уточнив, що науково-технічна революція на фронті вимагає змін у Силах оборони.

ЗСУ інтерв'ю Андрій Білецький посада Третя штурмова бригада

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