Билецкий ответил, был ли претендентом на должность Главкома ВСУ — интервью

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что никогда не претендовал на должность Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. По его словам, слухи об этом — "это полный абсурд".

Об этом Андрей Билецкий рассказал в интервью'ю на YouTube-канале PRESSING.

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По словам военного, его имя действительно было среди кандидатур на должность Главкома, но те, кто его подал, по мнению Билецкого, не имели права этого делать.

"Я думаю, что это полный абсурд. Действительно была такая история, что были какие-то списки, которые подавали люди, которые, как по мне, не имеют права [их подавать — Ред.]. Я, видимо, им должен быть благодарен, что я там как-то появился, но я считаю, что это неправильно, что те гражданские люди подавали какие-то списки", — объяснил командир.

По его словам, до стратегического уровня надо дорасти, в частности должен быть рост путем приобретения опыта. Кроме того, он не представляет, что пока война, покинет бригаду.

"Всем безусловно кажется, что это очень просто, там все знают, что делать, будучи стратегом, но я не думаю, что так есть. Я считаю, что все-таки должен быть рост за счет, в том числе и опыта. Я сухопутный офицер бригадного уровня... Был вариант условного роста, что мне предлагали, я просто улыбнулся и на том все, я не представляю, что пока война, что бы я мог покинуть бригаду", — резюмировал Билецкий.

Напомним, командир 3 ОШБр заявил, что сегодня нет надлежащего анализа причин, которые побуждают бойца самовольно покинуть часть. По его словам, массовые СЗЧ могут привести к серьезным последствиям на передовой.

Также Билецкий отметил потребность реформ в армии в 2025 году. Он уточнил, что научно-техническая революция на фронте требует изменений в Силах обороны.