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Билецкий ответил, сможет ли Европа заменить помощь США

29 марта 2025 18:06
Ольга Антоновская - редактор
Помощь от США — Билецкий сравнил с европейской
Андрей Билецкий. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий отметил, что основная помощь от США для Украины — разведданные, Starlink и Patriot. Остальное, убежден военный, может перекрыть Европа.

Об этом Андрей Билецкий сказал в интервью "Армия TV" в субботу, 29 марта.

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Военный заявил, что недооценивать американскую помощь нельзя, ведь, в первую очередь, речь идет о разведывательных данных и Starlink. Без этого украинской армии действительно будет сложно.

"Европа может в значительной степени перекрыть дефицит снарядов и основных видов боеприпасов, которые есть в США, кроме ПВО. Есть аналоги, но они не производятся в необходимых количествах", — подчеркнул Билецкий.

Напомним, ранее Андрей Билецкий заявил о том, что он сомневается в эффективности миротворческой миссии в Украине. Он объяснил это тем, что их численность может быть не значительной.

Также командир 3-го штурмового корпуса рассказал о том, какой сейчас является главная стратегия россиян на поле боя. Враг пытается истощить украинских воинов.

США оружие война в Украине війна Андрій Білецький
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