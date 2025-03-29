Помощь от США — Билецкий сравнил с европейской

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий отметил, что основная помощь от США для Украины — разведданные, Starlink и Patriot. Остальное, убежден военный, может перекрыть Европа.

Об этом Андрей Билецкий сказал в интервью "Армия TV" в субботу, 29 марта.

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Военный заявил, что недооценивать американскую помощь нельзя, ведь, в первую очередь, речь идет о разведывательных данных и Starlink. Без этого украинской армии действительно будет сложно.

"Европа может в значительной степени перекрыть дефицит снарядов и основных видов боеприпасов, которые есть в США, кроме ПВО. Есть аналоги, но они не производятся в необходимых количествах", — подчеркнул Билецкий.

Напомним, ранее Андрей Билецкий заявил о том, что он сомневается в эффективности миротворческой миссии в Украине. Он объяснил это тем, что их численность может быть не значительной.

Также командир 3-го штурмового корпуса рассказал о том, какой сейчас является главная стратегия россиян на поле боя. Враг пытается истощить украинских воинов.