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Білецький відповів, чи зможе Європа замінити допомогу США

29 березня 2025 18:06
Ольга Антоновська - редактор
Допомога від США — Білецький порівняв з європейською
Андрій Білецький. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький зазначив, що основна допомога від США для України — розвіддані, Starlink та Patriot. Решту, переконаний військовий, може перекрити Європа.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв'ю "Армія TV" у суботу, 29 березня.

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Військовий заявив, що недооцінювати американську допомогу не можна, адже, в першу чергу, йдеться про розвідувальні дані та Starlink. Без цього українській армії дійсно буде складно.

"Європа може значною мірою перекрити дефіцит снарядів та основних видів боєприпасів, які є в США, крім ППО. Є аналоги, але вони не виробляються у необхідних кількостях", — наголосив Білецький.

Нагадаємо, раніше Андрій Білецький заявив про те, що він сумнівається в ефективності миротворчої місії в Україні. Він пояснив це тим, що їхня чисельність може бути не значною.

Також командир 3-го штурмового корпусу розповів про те, якою наразі є головна стратегія росіян на полі бою. Ворог намагається виснажити українських воїнів.

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