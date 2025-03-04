Билецкий раскрыл, как создали корпус на основе Третьей штурмовой

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: скриншот

В Украине продолжается важный процесс трансформации вооруженных сил, касающийся создания корпуса на основе Третьей штурмовой бригады. Хотя сам процесс не имеет широкого освещения, руководители военных подразделений подчеркивают его стратегическую значимость для эффективности боевых действий.

Об этом сообщил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Radio NV.

Читайте также:

Что известно о создании корпуса на основе Третьей штурмовой

По словам военного, идея создания корпуса из нескольких бригад, по словам экспертов, заключается в необходимости постоянного и устойчивого управления, которое обеспечит лучшую организацию и координацию военных действий.

Также он добавил, что сейчас управление ведется оперативно-тактическими группами, которые часто являются временными и не имеют постоянного состава. Это приводит к проблемам во взаимодействии между подразделениями, в частности на стыках между бригадами, что иногда вызывает несогласованность и даже неудачи в боях.

"Создание корпуса позволит объединить пять бригад, обеспечив лучшую координацию на поле боя, в частности при проведении наступательных операций или концентрации огня", — отметил Билецкий.

Он добавил, что важным является также обеспечение взаимодействия между бригадами и другими подразделениями, что повысит эффективность их действий.

Еще одним важным аспектом является отсутствие в нашей армии постоянных дивизий и армейских группировок, которые имеют российские войска.

"Сейчас в Украине есть только тактические группы, что ограничивает возможности для оперативного управления на фронте. Создание корпуса предоставит необходимые ресурсы для сосредоточения сил, усиления ПВО или артиллерии на определенных участках", — подчеркнул командир Третьей штурмовой бригады.

В результате преобразования третьей штурмовой бригады в корпус, украинские войска смогут значительно повысить свою боевую эффективность и взаимодействие между подразделениями, что будет иметь критическое значение для дальнейших операций на фронте.

Ранее командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что Вооруженные силы Украины зависимы от американских технологий. В то же время он убежден, что западные союзники не отправят войска в Украину.

Также он добавил, что ключевым фактором для Украины является не сам факт прекращения огня, а вопрос модернизации армии и силового блока.