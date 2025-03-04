Білецький розкрив, як створили корпус на основі Третьої штурмової

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот

В Україні триває важливий процес трансформації збройних сил, що стосується створення корпусу на основі Третьої штурмової бригади. Хоча сам процес не має широкого висвітлення, керівники військових підрозділів підкреслюють його стратегічну значущість для ефективності бойових дій.

Про це повідомив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Radio NV.

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За словами військового, ідея створення корпусу з кількох бригад, за словами експертів, полягає в необхідності постійного та сталого управління, яке забезпечить кращу організацію і координацію військових дій.

Також він додав, що наразі управління ведеться оперативно-тактичними групами, які часто є тимчасовими та не мають сталого складу. Це призводить до проблем у взаємодії між підрозділами, зокрема на стиках між бригадами, що інколи викликає неузгодженість і навіть невдачі в боях.

"Створення корпусу дозволить об’єднати п’ять бригад, забезпечивши кращу координацію на полі бою, зокрема при проведенні наступальних операцій чи концентрації вогню", — зазначив Білецький.

Він додав, що важливим є також забезпечення взаємодії між бригадами та іншими підрозділами, що підвищить ефективність їх дій.

Ще одним важливим аспектом є відсутність у нашій армії постійних дивізій і армійських угруповань, які мають російські війська.

"Наразі в Україні є лише тактичні групи, що обмежує можливості для оперативного управління на фронті. Створення корпусу надасть необхідні ресурси для зосередження сил, підсилення ППО чи артилерії на визначених ділянках", — наголосив командир Третьої штурмової бригади.

В результаті перетворення третьої штурмової бригади на корпус, українські війська зможуть значно підвищити свою бойову ефективність та взаємодію між підрозділами, що буде мати критичне значення для подальших операцій на фронті.

Раніше командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що Збройні сили України залежні від американських технологій. Водночас він переконаний, що західні союзники не відправлять війська до України.

Також він додав, що ключовим фактором для України є не сам факт припинення вогню, а питання модернізації армії та силового блоку.