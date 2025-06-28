Пленных россиян разрешено привлекать к восстановлению — детали от Билецкого

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Женевская конвенция позволяет привлекать военнопленных оккупантов к восстановлению. Речь идет о гражданской инфраструктуре.

Об этом Андрей Билецкий рассказал в видео на YouTube-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Привлечение оккупантов к восстановлению

"Населенного пункта нет. Люди живут, ну, очень плохо. Может, некоторым хуже вас. Женевская конвенция позволяет привлекать вас к восстановлению гражданской инфраструктуры. Но с вашего согласия", — отметил Билецкий.

Он спросил, есть ли среди пленных оккупантов те, кто хочет участвовать в восстановлении, прежде всего для пенсионеров.

Оккупанты, которые подняли руки. Фото: кадр из видео

Отмечается, что речь идет о полностью разрушенном городе Изюм в Харьковской области. К тому же выяснилось, что оккупантам больше нравятся восстановительные работы, чем участие в боевых действиях.

Напомним, 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Большинство из защитников были в российской неволе с 2022 года.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что более 90% украинцев в российском плену подвергаются пыткам.