Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Билецкий показал, как привлекает пленных россиян к восстановлению

Билецкий показал, как привлекает пленных россиян к восстановлению

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 12:26
Пленных россиян разрешено привлекать к восстановлению — детали от Билецкого
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Привлечение оккупантов к восстановлению

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Женевская конвенция позволяет привлекать военнопленных оккупантов к восстановлению. Речь идет о гражданской инфраструктуре.

Об этом Андрей Билецкий рассказал в видео на YouTube-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

Реклама
Читайте также:

Привлечение оккупантов к восстановлению

"Населенного пункта нет. Люди живут, ну, очень плохо. Может, некоторым хуже вас. Женевская конвенция позволяет привлекать вас к восстановлению гражданской инфраструктуры. Но с вашего согласия", — отметил Билецкий.

Он спросил, есть ли среди пленных оккупантов те, кто хочет участвовать в восстановлении, прежде всего для пенсионеров.

Полонені російські окупанти
Оккупанты, которые подняли руки. Фото: кадр из видео

Отмечается, что речь идет о полностью разрушенном городе Изюм в Харьковской области. К тому же выяснилось, что оккупантам больше нравятся восстановительные работы, чем участие в боевых действиях.

Напомним, 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Большинство из защитников были в российской неволе с 2022 года.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что более 90% украинцев в российском плену подвергаются пыткам.

война оккупанты пленные восстановление Андрій Білецький 3 ОШБр
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации