Полонених росіян дозволено залучати до відбудови — деталі від Білецького

Білецький показав, як залучає полонених росіян до відбудови
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Женевська конвенція дозволяє залучати військовополонених окупантів до відбудови. Йдеться про цивільну інфраструктуру.
Про це Андрій Білецький розповів у відео на YouTube-каналі Третьої окремої штурмової бригади.
Залучення окупантів до відбудови
"Населеного пункту нема. Люди живуть, ну, дуже зле. Може, декому гірше за вас. Женевська конвенція дозволяє залучати вас до відбудови цивільної інфраструктури. Але з вашої згоди", — зазначив Білецький.
Він запитав, чи є серед полонених окупантів ті, хто хоче брати участь у відбудові, насамперед для пенсіонерів.
Зазначається, що йдеться про повністю зруйноване місто Ізюм у Харківській області. До того ж з’ясувалося, що окупантам більше до вподоби відновлювальні роботи, аніж участь у бойових діях.
Нагадаємо, 26 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Більшість із захисників були в російській неволі з 2022 року.
Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що понад 90% українців в російському полоні зазнають катувать.
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