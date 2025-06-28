Полонених росіян дозволено залучати до відбудови — деталі від Білецького

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Женевська конвенція дозволяє залучати військовополонених окупантів до відбудови. Йдеться про цивільну інфраструктуру.

Про це Андрій Білецький розповів у відео на YouTube-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

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Залучення окупантів до відбудови

"Населеного пункту нема. Люди живуть, ну, дуже зле. Може, декому гірше за вас. Женевська конвенція дозволяє залучати вас до відбудови цивільної інфраструктури. Але з вашої згоди", — зазначив Білецький.

Він запитав, чи є серед полонених окупантів ті, хто хоче брати участь у відбудові, насамперед для пенсіонерів.

Окупанти, які підняли руки. Фото: кадр з відео

Зазначається, що йдеться про повністю зруйноване місто Ізюм у Харківській області. До того ж з’ясувалося, що окупантам більше до вподоби відновлювальні роботи, аніж участь у бойових діях.

Нагадаємо, 26 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Більшість із захисників були в російській неволі з 2022 року.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що понад 90% українців в російському полоні зазнають катувать.