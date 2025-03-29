Украина пользуется военным опытом РФ — Билецкий

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Россия во многом копирует Америку в военном плане. Украина также перебирает от врага определенные моменты, благодаря которым удастся достичь лучшего результата на поле боя.

Об этом командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий сказал в интервью "Армия TV" в субботу, 29 марта.

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Украинцы догоняют россиян

"Мы фактически догоняем россиян в этом плане. Россия, копируя Америку во многом, даже раньше, чем Украина перешла на бригадную систему. Они долгое время это развивать, как и концепцию батальонно-тактических групп, которые мы потом у россиян активно перенимали в 2014 году", — отметил Билецкий.

Он добавил, что россияне начинали полномасштабное вторжение с бригадной системой. Позже тактика изменилась.

"Очень быстро их научно-военные институты сделали анализ по разгромному 2022 году. И весь 2023 год россияне переходили на другую систему. Если раньше это была система "батальон — бригада — корпус", то стала система "батальон — полк — дивизия — армия", — отметил Билецкий.

Командир 3-го штурмового корпуса отметил, что эта система в 2024 году себя очень хорошо проявила. Она дала возможность россиянам вести непрерывную наступательную операцию на многих направлениях.

"Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что в этом противник эффективнее и сделать лучше него. Мы сейчас можно сказать, идем в догонку", — отметил военный.

Напомним, командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий отметил, что сомневается в эффективности размещения миротворцев в Украине. Он отметил, что малое количество не принесет пользы.

Также командир 3-го штурмового корпуса рассказал о главной стратегии россиян на поле боя. По его словам, речь идет об истощении украинских воинов.