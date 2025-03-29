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Білецький пояснив, як Україна користується військовим досвідом РФ

29 березня 2025 19:16
Ольга Антоновська - редактор
Україна користується військовим досвідом РФ — Білецький
Андрій Білецький. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Росія багато в чому копіює Америку у військовому плані. Україна також перебирає від ворога певні моменти, завдяки яким вдасться досягнути кращого результату на полі бою.

Про це командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький сказав в інтерв'ю "Армія TV" у суботу, 29 березня.

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"Ми фактично наздоганяємо росіян в цьому плані. Росія, копіюючи Америку багато в чому, навіть раніше, ніж Україна перейшла на бригадну систему. Вони довгий час це розвивати, як і концепцію батальйонно-тактичних груп, які ми потім у росіян активно переймали у 2014 році", — зазначив Білецький.

Він додав, що росіяни починали повномасштабне вторгнення з бригадною системою. Пізніше тактика змінилась.

"Дуже швидко їхні науково-військові інститути зробили аналіз по розгромному 2022 році. І ввесь 2023 рік росіяни переходили на іншу систему. Якщо раніше це була система "батальйон — бригада — корпус", то стала система "батальйон — полк — дивізія — армія", — зазначив Білецький.

Командир 3-го штурмового корпусу зазначив, що ця система у 2024 році себе дуже добре проявила. Вона дала можливість росіянам вести безперервну наступальну операцію на багатьох напрямках. 

"Немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що в цьому противник ефективніший і зробити краще за нього. Ми зараз можна сказати, йдемо в догонку", — зауважив військовий.

Нагадаємо, командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький зазначив, що сумнівається в ефективності розміщення миротворців в Україні. Він зазначив, що мала кількість не принесе користі.

Також командир 3-го штурмового корпусу розповів про головну стратегію росіян на полі бою. За його словами, йдеться про виснаження українських воїнів.

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