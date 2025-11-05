Бойцы установили флаг в Покровске - видео 425-го отдельного штурмового полка "Скала"

Бойцы ВСУ установили украинский флаг на горсовете в Покровске
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске Донецкой области от российских оккупантов. Военные подняли над ним флаг Украины.
Об этом сообщили на YouTube-канале полка.
Бойцы установили флаг в Покровске
Военные сообщили, что в операции участвовали 210-й и 1-й штурмовые батальоны, а сама операция осуществлялась поэтапно.
Две штурмовые группы отправились на операцию ночью. Несмотря на повреждения техники, бойцы смогли войти в город и во время продвижения к зданию уничтожали вражеские силы.
По словам военных, во время операции один из бойцов получил ранения, однако смог выполнить поставленную задачу. В результате штурмовики полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске.
В полку также добавляют, что по населенному пункту есть движения россиян, впрочем эти группы уничтожаются.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинские защитники срывают планы врага по окружению Покровска.
А также сообщалось, что Россия распространяет фейки о ситуации в Покровске, созданные с помощью ИИ.
Читайте Новини.LIVE!