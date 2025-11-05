Бойцы установили флаг в Покровске - видео 425-го отдельного штурмового полка "Скала"

Флаг на горсовете в Покровске. Фото: кадр из видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске Донецкой области от российских оккупантов. Военные подняли над ним флаг Украины.

Об этом сообщили на YouTube-канале полка.

Бойцы установили флаг в Покровске

Военные сообщили, что в операции участвовали 210-й и 1-й штурмовые батальоны, а сама операция осуществлялась поэтапно.

Две штурмовые группы отправились на операцию ночью. Несмотря на повреждения техники, бойцы смогли войти в город и во время продвижения к зданию уничтожали вражеские силы.

По словам военных, во время операции один из бойцов получил ранения, однако смог выполнить поставленную задачу. В результате штурмовики полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске.

В полку также добавляют, что по населенному пункту есть движения россиян, впрочем эти группы уничтожаются.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинские защитники срывают планы врага по окружению Покровска.

А также сообщалось, что Россия распространяет фейки о ситуации в Покровске, созданные с помощью ИИ.