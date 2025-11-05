Бійці встановили прапор у Покровську - відео 425-го окремого штурмового полку "Скеля"

Прапор на міськраді в Покровську. Фото: кадр з відео

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську Донецької області від російських окупантів. Військові підняли над нею прапор України.

Про це повідомили на YouTube-каналі полку.

Бійці встановили прапор у Покровську

Військові повідомили, що в операції брали участь 210-й і 1-й штурмові батальйони, а сама операція здійснювалася поетапно.

Дві штурмові групи вирушили на операцію вночі. Попри пошкодження техніки, бійці змогли увійти до міста та під час просування до будівлі знищували ворожі сили.

За словами військових, під час операції один із бійців отримав поранення, проте зміг виконати поставлене завдання. У результаті штурмовики полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську.

У полку також додають, що по населеному пункту є рухи росіян, втім ці групи знищуються.

