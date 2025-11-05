Відео
Україна
Бійці ЗСУ встановили український прапор на міськраді в Покровську

Бійці ЗСУ встановили український прапор на міськраді в Покровську

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:08
Оновлено: 22:54
Бійці встановили прапор у Покровську - відео 425-го окремого штурмового полку "Скеля"
Прапор на міськраді в Покровську. Фото: кадр з відео

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську Донецької області від російських окупантів. Військові підняли над нею прапор України.

Про це повідомили на YouTube-каналі полку.

Читайте також:

Бійці встановили прапор у Покровську

Військові повідомили, що в операції брали участь 210-й і 1-й штурмові батальйони, а сама операція здійснювалася поетапно.

Дві штурмові групи вирушили на операцію вночі. Попри пошкодження техніки, бійці змогли увійти до міста та під час просування до будівлі знищували ворожі сили.

За словами військових, під час операції один із бійців отримав поранення, проте зміг виконати поставлене завдання. У результаті штурмовики полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську.

У полку також додають, що по населеному пункту є рухи росіян, втім ці групи знищуються.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що українські захисники зривають плани ворога щодо оточення Покровська.

А також повідомлялося, що Росія поширює фейки про ситуацію у Покровську, створені за допомогою ШІ.

ЗСУ Донецька область війна в Україні війна Покровськ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
