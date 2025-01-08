В ССО показали, как воины уничтожили пять бронемашин РФ на Курщине

Российская бронемашина. Фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины на днях возобновили наступательные действия в Курской области. Так, бойцы Сил специальных операций уничтожили пять бронированных машин врага.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ССО в Telegram в среду, 8 января.

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Истребление оккупантов на Курщине

Воины ССО вместе с подразделениями Сил обороны отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области. Там защитники поразили бронированную технику россиян и уничтожили их личный состав.

"Во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины", — говорится в сообщении.

Также операторы ССО уничтожили еще четырех оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.

Скриншот поста ССО

Напомним, ССО уничтожили группу военных КНДР в Курской области. Воины показали вещи, которые нашли у северокорейских солдат.

Ранее Силы обороны нашли у ликвидированного военного КНДР блокнот с инструкцией, как "охотиться" на украинские дроны.