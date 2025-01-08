У ССО показали, як воїни знищили п'ять бронемашин РФ на Курщині

Російська бронемашина. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України днями відновили наступальні дії у Курській області. Так, бійці Сил спеціальних операцій знищили п'ять броньованих машин ворога.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ССО у Telegram у середу, 8 січня.

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Знищення окупантів на Курщині

Воїни ССО разом з підрозділами Сил оборони відбили ворожі спроби штурмувати один з населених пунктів у Курській області. Там захисники уразили броньовану техніку росіян та знищили їхній особовий склад.

"Під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини", — йдеться у повідомленні.

Також оператори ССО знищили ще чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції.

Скриншот допису ССО

Нагадаємо, ССО знищили групу військових КНДР у Курській області. Воїни показали речі, які знайшли у північнокорейських солдатів.

Раніше Сили оборони знайшли у ліквідованого військового КНДР нотатник з інструкцією, як "полювати" на українські дрони.