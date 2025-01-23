Украинские военные уничтожили танки и броневики россиян — видео

Уничтожение танка российских оккупантов. Фото: скриншот

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага. Операторы "Феникса" пограничной бригады "Помста" в очередной раз разбили оккупантов.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram в четверг, 23 января.

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Операторы "Феникса" пограничной бригады "Помста" уничтожили два танка Т-72. Кроме того, под удар украинских оборон попали четыре пушки — М-46 и Д-30. Уничтожены и два бронетранспортера, БРДМ и броневик.

Напомним, украинские бойцы из 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского обнаружили и уничтожили пехоту оккупантов. Кроме того, под удар попали несколько боевых машин пехоты.

Украинские военные нанесли удар по ключевому логистическому центру России — нефтебазе, которая расположена в населенном пункте Людиново в Калужской области.