Украинские военные уничтожили танки и броневики россиян — видео

Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео
Украинские бойцы продолжают уничтожать врага. Операторы "Феникса" пограничной бригады "Помста" в очередной раз разбили оккупантов.
Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram в четверг, 23 января.
Уничтожение техники и блиндажей россиян
Операторы "Феникса" пограничной бригады "Помста" уничтожили два танка Т-72. Кроме того, под удар украинских оборон попали четыре пушки — М-46 и Д-30. Уничтожены и два бронетранспортера, БРДМ и броневик.
Напомним, украинские бойцы из 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского обнаружили и уничтожили пехоту оккупантов. Кроме того, под удар попали несколько боевых машин пехоты.
Украинские военные нанесли удар по ключевому логистическому центру России — нефтебазе, которая расположена в населенном пункте Людиново в Калужской области.
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