Українські військові знищили танки та броньовики росіян — відео

Знищення танка російських окупантів. Фото: скриншот

Українські бійці продовжують нищити ворога. Оператори "Фенікса" прикордонної бригади "Помста" вчергове розбили окупантів.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України в Telegram у четвер, 23 січня.

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Оператори "Фенікса" прикордонної бригади "Помста" знищили два танки Т-72. Крім того, під удар українських оборонів потрапили чотири гармати — М-46 та Д-30. Знищено й два бронетранспортери, БРДМ і броньовик.

Нагадаємо, українські бійці з 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського виявили та знищили піхоту окупантів. Крім того, під удар потрапили кілька бойових машин піхоти.

Українські військові завдали удару по ключовому логістичному центру Росії — нафтобазі, яка розташована в населеному пункті Людиново у Калузькій області.