Під Луганськом прикордонники вразили склад БК росіян — відео

Бійці вдарили по складу з боєприпасами під Луганськом. Фото: скриншот

Упродовж минулого тижня оператори дронів продемонстрували високу ефективність, знищивши значну кількість техніки та об’єктів росіян. Зокрема, бійці вдарили по складу з боєприпасами під Луганськом.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в четвер, 9 січня.

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Прикордонники зазначають, що в районі Кремінної та Серебрянського лісництва, розвідувально-ударні групи "Фенікс" із бригади "Помста" продовжують завдавати відчутних ударів по ворогу.

"За тиждень оператори дронів знищили танк, гармату, ББА, багі, мотоцикл, вантажівку, що перевозила БК. Спалено два склади пально-мастильних матеріалів, три склади БК та позиції "пілотів" БпЛА противника", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України зірвали наступ ворога на півдні. Також у ЗСУ показали, як український бронетранспортер нищив росіян на Курщині.