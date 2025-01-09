Под Луганском пограничники поразили склад БК россиян - видео

Бойцы ударили по складу с боеприпасами под Луганском. Фото: скриншот

На прошлой неделе операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив значительное количество техники и объектов россиян. В частности бойцы ударили по складу с боеприпасами под Луганском.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)в четверг, 9 января.

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Пограничники отмечают, что в районе Кременной и Серебрянского лесничества, разведывательно-ударные группы "Феникс" из бригады "Помста" продолжают наносить ощутимые удары по врагу.

"За неделю операторы дронов уничтожили танк, пушку, ББА, багги, мотоцикл, грузовик, перевозивший БК. Сожжено два склада горюче-смазочных материалов, три склада БК и позиции "пилотов" БпЛА противника", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины сорвали наступление врага на юге. Также в ВСУ показали, как украинский бронетранспортер истреблял россиян на Курщине.