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Бойцы "Черного леса" воссоздали легендарное фото героев УПА

21 апреля 2025 04:48
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В бригаде отмечают, что Пасха была важным праздником для повстанцев
Военнослужащие бригады "Черный лес" позируют для Пасхального фото, которое повторяет фото снятое бойцами УПА. Фото: Facebook.com/br.chorniylis
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Военные бригады ВСУ "Черный лес" воссоздали фото бойцов УПА на Пасху, которое было снято в 1944 году и стало легендарным. Важно и то, что "Присягу воина УПА" повстанцы впервые составляли на Пасху 1943 года.

Фото и сообщения бойцы выложили на своей странице Facebook.

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Почему бойцы решили повторить именно это фото

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Сравнение двух фото: почти через 100 лет враг Украины один и тот же. Фото: бригада "Черный лес"

Как отмечается в заметке бригады "Черный лес", именно период Пасхи был важным для морального подъема и нередко духовного воспитания воинов. Пасха — всегда играла значительную роль у повстанцев УПА. Это светлый праздник, кроме религиозного, имел и важное символическое значение для проводников повстанцев.

Даже к подпольному празднованию Пасхи в лесах, повстанцы пытались приглашать священника. Но, из-за опасности облав НКВД, проповедь отца нередко заменял своей речью полевой командир. Именно в этих условиях религиозное приветствие "Христос воскрес! Воистину воскрес!" и приобрело патриотическую окраску.

"Мы — те, кто сегодня продолжает их борьбу. И как бы ни менялись времена или военная форма, суть одна — бороться за независимую Украину. Это наш ориентир сегодня. Кроме того, сейчас враг не изменился", — сообщают в бригаде.

Название 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" - не случайно. Оно вдохновлено памятью о тактическом отрезке УПА №22 (Станиславский) "Черный Лес".

Напомним, в Кремле заявили, что Путин не давал приказа продлить так называемое "Пасхальное перемирие".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте с начала суток произошло 46 штурмов врага.

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