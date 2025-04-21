У бригаді зазначають, що Великдень був важливим святом для повстанців

Бійці "Чорного лісу" відтворили легендарне фото героїв УПА
Військові бригади ЗСУ "Чорний ліс" відтворили фото бійців УПА на Великдень, яке було зняте у 1944 році й стало легендарним. Важливе й те, що "Присягу вояка УПА" повстанці вперше складали на Великдень 1943 року.
Фото та повідомлення бійці виклали на своїй сторінці Facebook.
Чому бійці вирішили повторити саме це фото
Як зазначається у дописі бригади "Чорний ліс", саме період Великодня був важливим для морального піднесення та нерідко духовного виховання вояків. Великдень — завжди відігравав значну роль у повстанців УПА. Це світле свято, окрім релігійного, мало й важливе символічне значення для провідників повстанців.
Навіть до підпільного святкування Великодня в лісах, повстанці намагалися запрошувати священника. Але, через небезпеку облав НКВС, проповідь отця нерідко заміняв своєю промовою польовий командир. Саме в цих умовах релігійне привітання "Христос воскрес! Воістину воскрес!" й набуло патріотичного забарвлення.
"Ми — ті, хто сьогодні продовжує їхню боротьбу. І як би не змінювались часи чи військова форма, суть одна — боротися за незалежну Україну. Це наш орієнтир сьогодні. Крім того, нині ворог не змінився", — повідомляють у бригаді.
Назва 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" — не випадкова. Вона натхненна пам’яттю про тактичний відтинок УПА №22 (Станіславський) "Чорний Ліс".
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Путін не давав наказу продовжити так зване "Великоднє перемир'я".
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті від початку доби відбулося 46 штурмів ворога.
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