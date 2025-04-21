У бригаді зазначають, що Великдень був важливим святом для повстанців

Військовослужбовці бригади "Чорний ліс" позують для Великодного фото, яке повторює фото, що було зняте бійцями УПА. Фото: Facebook.com/br.chorniylis

Військові бригади ЗСУ "Чорний ліс" відтворили фото бійців УПА на Великдень, яке було зняте у 1944 році й стало легендарним. Важливе й те, що "Присягу вояка УПА" повстанці вперше складали на Великдень 1943 року.

Фото та повідомлення бійці виклали на своїй сторінці Facebook.

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Порівняння двох фото: майже через 100 років ворог України один і той самий. Фото: бригада "Чорний ліс"

Як зазначається у дописі бригади "Чорний ліс", саме період Великодня був важливим для морального піднесення та нерідко духовного виховання вояків. Великдень — завжди відігравав значну роль у повстанців УПА. Це світле свято, окрім релігійного, мало й важливе символічне значення для провідників повстанців.

Навіть до підпільного святкування Великодня в лісах, повстанці намагалися запрошувати священника. Але, через небезпеку облав НКВС, проповідь отця нерідко заміняв своєю промовою польовий командир. Саме в цих умовах релігійне привітання "Христос воскрес! Воістину воскрес!" й набуло патріотичного забарвлення.

"Ми — ті, хто сьогодні продовжує їхню боротьбу. І як би не змінювались часи чи військова форма, суть одна — боротися за незалежну Україну. Це наш орієнтир сьогодні. Крім того, нині ворог не змінився", — повідомляють у бригаді.

Назва 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" — не випадкова. Вона натхненна пам’яттю про тактичний відтинок УПА №22 (Станіславський) "Чорний Ліс".

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Путін не давав наказу продовжити так зване "Великоднє перемир'я".

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті від початку доби відбулося 46 штурмів ворога.