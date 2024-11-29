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BBC идентифицировала более 80 тыс. погибших в Украине солдатов РФ

29 ноября 2024 12:38
Ольга Антоновская - редактор
Потери России в войне — BBC идентифицировала более 80 тысяч военных
Мобилизированные русские военные Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

BBC совместно с российским изданием "Медиазона" и волонтерами смогли установить имена 80 973 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Анализ проводился на основе открытых данных.

Об этом сообщила российская служба BBC в пятницу, 29 ноября.

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Потери России в войне в Украине

Как отмечает издание, многие российские военные погибают в течение двух-четырех недель после отправки на фронт. 22% от общего количества подтвержденных потерь российской стороны — добровольцы. Отмечается, что процент потерь среди них вырос по сравнению с 2023 годом.

Потери России в войне в Украине
Распределение солдат, погибших на войне в Украине. Фото: BBC

Доля осужденных, отправившихся на фронт с мест лишения свободы, наоборот, снижается. В ноябре 2023 года они составили 26% всех потерь, а сейчас — 18%.

В лидерах по количеству подтвержденных потерь — Башкортостан, Татарстан и Свердловская область. Однако ситуация в этих регионах существенно разнится.

"В пересчете на душу населения по количеству потерь лидируют Тыва, Бурятия и Алтай. Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге", — отмечает издание.

Потери России в войне в Украине
Потери России в войне по регионам. Фото: BBC

Также добавляют, что, по меньшей мере, 52% всех погибших — люди, не связанные с российской армией на момент начала войны. Журналисты отмечают, что реальное количество россиян, пришедших в армию из "гражданки" и погибших на фронте, гораздо выше. Это объясняют тем, что аналитики не смогли точно определить, как попали на фронт 28% установленных ими погибших.

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать врага. Военные из бригады "Гарт" нанесли мощный артиллерийский удар по вражеским позициям.

Украинские военные продемонстрировали, как нанесли точные удары по врагу и уничтожили танки, БМП, БТРы, грузовики и пехоту.

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