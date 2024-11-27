Сили ССО України взяли в полон російських десантників з 810-ї бригади морської піхоти

Полонені армії РФ в Курській області. Фото: Командування ССО ЗС України

Спецпризначенці Збройних Сил України продовжують успішні операції на території Курської області РФ. Свіжими "трофеями" Сил спеціальних операцій (ССО) ЗС України стали їхні "колеги" з морської піхоти армії Росії.

Про це Командування ССО написало у Facebook та опублікувало відповідне відео зі зверненням полонених до своїх.

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За даними, опублікованими ССО ЗСУ, було взято в полон військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Цей успіх українських захисників стався 27 листопада, як раз у день святкування Дня морської піхоти в самій РФ.

Самі полонені заявили, що дуже раді потрапити в полон і закликали інших бійців армії РФ, особливо десантників, не підписувати контракт і не йти воювати проти України.

Нагадаємо, що операція Сил спеціальних операцій ЗСУ на території Курської області триває вже понад три місяці. Одним із ключових завдань цієї операції є збільшення обмінного фонду для повернення українських військовополонених додому.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку операції в полон було взято 717 російських окупантів. За цей період українські військові також знищили 20842 російських солдатів, з яких 7905 загинуло.

Нагадаємо, 25 листопада на Курщині лунали потужні вибухи. Відомо, що в районі населеного пункту Велике Жирово було знищено військову техніку ворога та п'ятьох офіцерів.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що від початку боїв у Курській області, українські військові навчилися проводити контратаки на ворожій території та отримали неоціненний досвід.