Силы ССО Украины взяли в плен российских десантников из 810-й бригады морской пехоты

Пленные армии РФ в Курской области. Фото: Командование ССО ВС Украины

Спецназовцы Вооруженных Сил Украины продолжают успешные операции на территории Курской области РФ. Свежими "трофеями" Сил специальных операций (ВСН) ВС Украины стали их "коллеги" по морской пехоте армии России.

Об этом Командование ССО написало в Facebook и опубликовало соответствующее видео с обращением пленных к своим.

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По данным, опубликованным ССО ВСУ, были взяты в плен военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ. Этот успех украинских защитников произошел 27 ноября, как раз в день празднования Дня морской пехоты в самой РФ.

Сами пленные заявили, что очень рады попасть в плен и призвали других бойцов армии РФ, особенно десантников, не подписывать контракт и не идти воевать против Украины.

Напомним, что операция Сил специальных операций ВСУ на территории Курской области продолжается уже более трех месяцев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в плен было взято 717 российских оккупантов. За этот период украинские военные также уничтожили 20842 российских солдат, из которых 7905 погибло.

Напомним, 25 ноября в Курщине раздавались мощные взрывы. Известно, что в районе населенного пункта Большое Жирово была уничтожена военная техника врага и пятерых офицеров.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что с начала боев в Курской области украинские военные научились проводить контратаки на вражеской территории и получили неоценимый опыт.