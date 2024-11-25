Операція на Курщині — Тимочко назвав досвід ЗСУ неоціненним

ЗСУ отримали неоціненний досвід на Курщині, — Сухопутні війська
Збройні сили України продовжують наступальну операцію у Курській області Росії. Від її початку військові навчилися проводити контратаки на ворожій території.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі КИЇВ24.
Наступальна операція на Курщині
"Офіційні підсумки Главкома: 20 тисяч вбитими й пораненими. 3000 КАБів впали на території Курщини, губернатор запросив 700 мільярдів рублів на відновлення територій, які зруйновані при загальному бюджеті регіону 90 мільярдів на рік", — сказав Тимочко.
За його словами, також український наступ серйозно похитнув Росію в політичному плані.
Крім того, ЗСУ отримали неоціненний досвід ведення бойових дій на ворожій території в умовах порівняно слабшого ресурсу й можливостей, аніж противник.
Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по Курській області у Росії.
А очільник Кремля Володимир Путін хоче витіснити ЗСУ з Курської області до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.
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