Операция на Курщине — Тимочко назвал опыт ВСУ неоценимым

ВСУ получили неоценимый опыт на Курщине, — Сухопутные войска
Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию в Курской области России. С ее начала военные научились проводить контратаки на вражеской территории.
Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире КИЇВ24.
Наступательная операция на Курщине
"Официальные итоги Главкома: 20 тысяч убитыми и ранеными. 3000 КАБов упали на территории Курщины, губернатор запросил 700 миллиардов рублей на восстановление территорий, которые разрушены, при общем бюджете региона 90 миллиардов в год", — сказал Тимочко.
По его словам, также украинское наступление серьезно пошатнуло Россию в политическом плане.
Кроме того, ВСУ получили неоценимый опыт ведения боевых действий на вражеской территории в условиях сравнительно более слабого ресурса и возможностей, чем противник.
Напомним, недавно президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по Курской области в России.
А глава Кремля Владимир Путин хочет вытеснить ВСУ из Курской области в инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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