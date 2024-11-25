Операция на Курщине — Тимочко назвал опыт ВСУ неоценимым

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: EPA

Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию в Курской области России. С ее начала военные научились проводить контратаки на вражеской территории.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире КИЇВ24.

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Наступательная операция на Курщине

"Официальные итоги Главкома: 20 тысяч убитыми и ранеными. 3000 КАБов упали на территории Курщины, губернатор запросил 700 миллиардов рублей на восстановление территорий, которые разрушены, при общем бюджете региона 90 миллиардов в год", — сказал Тимочко.

По его словам, также украинское наступление серьезно пошатнуло Россию в политическом плане.

Кроме того, ВСУ получили неоценимый опыт ведения боевых действий на вражеской территории в условиях сравнительно более слабого ресурса и возможностей, чем противник.

Напомним, недавно президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по Курской области в России.

А глава Кремля Владимир Путин хочет вытеснить ВСУ из Курской области в инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.